Весна – время наводит порядок. 18 марта мозыряне вышли на областной субботник: активно убирали родной город и собирали средства на реконструкцию мемориального комплекса в Озаричах

Мозырщина традиционно обновляется после зимы. В марте пик активности горожан пришелся на минувшую субботу, когда проходил областной субботник. Марафон чистоты и красоты поддержали сотни людей. Представители разных профессий – от медиков и педагогов до машиностроителей и водителей, — объединились с одной, благородной и чистой, целью – сделать мир вокруг себя красивее.

Представители мозырских учреждений культуры во время субботника трудились в новой части парка. Центральную часть – излюбленное место для прогулок, — приводили в порядок представители отдела образования. Не мусорить там, где живешь. К этому педагоги призвали каждого ответственного мозырянина.

Перед представителями исполкома на субботнике стояла другая задача. Они наводили порядок на велодорожке в районе улице Нагорная и в ее окрестностях. В основном избавлялись от прошлогодней листвы, а также от пустых бутылок и прочего мусора. Велодорожка сегодня – одно из самых популярных мест у спортсменов и родителей. А самый большой трудовой десант на улицы города, традиционно, отправил Мозырский райжилкомхоз.

Масштабная уборка продолжается и сегодня. Обновляются детские площадки, скверы и улицы. Большое внимание весной уделяется озеленению. Наводится порядок на производственных территориях. Напомним, денежные средства, собранные на областном субботнике, будут направлены на реконструкции мемориального комплекса в Озаричах.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ