Информационная группа во главе с председателем Мозырского районного Совета депутатов встретилась с коллективом АП-2

Информационная группа во главе с председателем Мозырского районного Совета депутатов встретилась с коллективом автобусного парка №2. Главная тема – результаты расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад фашисты заживо сожгли 149 жителей деревни Хатынь. Среди них – 75 детей. О Хатынской трагедии, а также фактах геноцида на Мозырской земле, участникам встречи напомнила учитель истории Алла Речиц.

В апреле 2021-го Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной. К началу этого года установлено более 10,5 тысяч сел и деревень, которые пострадали в годы оккупации. 216 из них разделили судьбу Хатыни: были полностью уничтожены вместе с жителями и не возродились после войны. Сохранение памяти о погибших, защита правды о той страшной войне – долг современного поколения.

Екатерина Юрченко, Ян Михаленя. ТКМ