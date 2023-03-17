Мы верим в ваши добрые сердца! Обращаются ко всем мозырянам родители малышки Виктории с редкой генетической болезнью. Идет сбор средств на укол Золгенсма



Реквизиты для помощи:

Благотворительные счета открыты

https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/7097

в ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Добруш, ул.Комарова, 2а; ЦБУ 309

на имя Кравцова Наталья Викторовна

УНП 100325912

БИК AKBBBY2X:

Благотворительный счёт в бел.руб:

BY05 AKBB 3134 0000 0151 8007 0000 BYN

Благотворительный счёт в рос.руб:

BY05 AKBB 3134 3000 0069 3007 0000 RUB

Благотворительный счёт в долларах США:

BY09 AKBB 3134 1000 0080 3007 0000 USD

Благотворительный счёт в евро:

BY25 AKBB 3134 2000 0070 8007 0000 EUR

Транзитный счёт: BY12 AKBB 3819 3821 0003 1000 0000

Назначение платежа: Кравцова Наталья Викторовна. На лечение дочери Кравцовой Виктории Александровны.

Код назначения платежа: 44201 Безвозмездная (спонсорская) помощь

ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА МТС

+375 (29)720 86 22

Перевод через ЕРИП:

Банковские финансовые услуги ➡ БАНКИ,НКФО➡ Беларусбанк ➡ Пополнение счета ➡Вводим номер счёта IBAN28знаков.

Через М-Банкинг:

Платежи и переводы ➡ Пополнение вклада ➡ Вводим номер счёта IBAN28знаков ➡Последние три цифры по номеру паспорта: (133).

ПОПОЛНИТЬ СЧЕТА КАРТ

БЕЛАРУСБАНК BYN

4255 1901 2924 5687 05/24 VISA

PAYSEND привязана карта

NATALLIA KRAUTSOVA

КАРТА ВТБ БАНК (MIR) BYN

2204 2901 8534 5912 12/25

КАРТА АЛЬФА-БАНК BYN

5208 1300 1055 5815 12/27

КАРТА АЛЬФА-БАНК USD

5208 1300 1331 1430 12/27

КАРТА СБЕР БАНК (MIR) RUB

2202 2036 5401 5298 10/27

Открыта на имя отца Виктории Кравцова Александра Александровича.

WebMoney Z888844518412