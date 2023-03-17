Мы верим в ваши добрые сердца! Обращаются ко всем мозырянам родители малышки Виктории с редкой генетической болезнью. Идет сбор средств на укол Золгенсма

Реквизиты для помощи:
Благотворительные счета открыты
https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/7097
в ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Добруш, ул.Комарова, 2а; ЦБУ 309
на имя Кравцова Наталья Викторовна
УНП 100325912
БИК AKBBBY2X:
Благотворительный счёт в бел.руб:
BY05 AKBB 3134 0000 0151 8007 0000 BYN
Благотворительный счёт в рос.руб:
BY05 AKBB 3134 3000 0069 3007 0000 RUB
Благотворительный счёт в долларах США:
BY09 AKBB 3134 1000 0080 3007 0000 USD
Благотворительный счёт в евро:
BY25 AKBB 3134 2000 0070 8007 0000 EUR
Транзитный счёт: BY12 AKBB 3819 3821 0003 1000 0000
Назначение платежа: Кравцова Наталья Викторовна. На лечение дочери Кравцовой Виктории Александровны.
Код назначения платежа: 44201 Безвозмездная (спонсорская) помощь
ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА МТС
+375 (29)720 86 22
Перевод через ЕРИП:
Банковские финансовые услуги ➡ БАНКИ,НКФО➡ Беларусбанк ➡ Пополнение счета ➡Вводим номер счёта IBAN28знаков.
Через М-Банкинг:
Платежи и переводы ➡ Пополнение вклада ➡ Вводим номер счёта IBAN28знаков ➡Последние три цифры по номеру паспорта: (133).
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4255 1901 2924 5687 05/24 VISA
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КАРТА ВТБ БАНК (MIR) BYN
2204 2901 8534 5912 12/25
КАРТА АЛЬФА-БАНК BYN
5208 1300 1055 5815 12/27
КАРТА АЛЬФА-БАНК USD
5208 1300 1331 1430 12/27
КАРТА СБЕР БАНК (MIR) RUB
2202 2036 5401 5298 10/27
Открыта на имя отца Виктории Кравцова Александра Александровича.
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