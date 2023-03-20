Юбилей 33-ей ракетной дивизии

19 марта 1943 года прогрохотал первый залп реактивных снарядов М31 «Катюш» из гвардейских минометов 7-й минометной бригады. Которая с июня 1960 года была переформирована в 33-ю ракетную дивизию ракетных войск стратегического назначения с дислокацией в Мозыре. В ее рядах служила немалая часть всех жителей. Многие военные приезжали с семьями в Мозырь со всего союза. Передовое соединение 6 лет занимало первые места среди всех ракетных войск. В 78 начал строиться военный городок: дома, общежитие, инфраструктура – детский сад, школа, госпиталь. В 1997 дивизия была передислоцирована в Ленинградскую область, однако большинство офицеров остались в Мозыре. 19 марта ветераны 33 дивизии отмечали ее 80 летний юбилей. На торжественном мероприятии много говорили про историю, вспомнили прошлое, а также то, какой значительный вклад внесла дивизия в победу над немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. А ветераны-ракетчики в этот день слышали много слов поздравлений и благодарности.

Особое внимание на этой встрече уделили патриотическому воспитанию молодежи. А именно, работе, которую на данный момент ведут со школьниками ветераны-ракетчики. Ведь в истории не должно быть белых пятен. Многие ветераны, которые за последнее время отличились в деле воспитания подрастающего поколения, были награждены почетными медалями, грамотами и благодарностями. Официальная часть сменилась праздничным концертом. Песни про офицеров, их нелегкую жизнь, сменялись песнями про обычные радости жизни. И те и другие заставляли покрыться мурашками. А ветеранов, как говорится, пустить скупую мужскую слезу. Кстати, в честь 33 ракетной дивизии в Мозыре уже 4 памятных знака. В Мозыре есть улица 33 ракетной дивизии, 15 школа носит имя генерал-майора Евгения Бородунова, который командовал дивизией с 74 по 80 годы. Кстати, на территории школы под камнем заложена капсула с посланием ракетчиков потомкам. Капсулу вскроют в 2040 году.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ