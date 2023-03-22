В самом разгаре в хозяйствах района посевная. Началась она несколько дней назад, но за эти несколько дней объем работ выполнен внушительный

Посевная – это как закладка фундамента. От ее проведения зависит если не все, то многое. Конечно, на результат влияет большое количество факторов. Однако мозыряне знают свое дело. 22-ая аграрная весна на счету Михаила Клевеца, механизатора Слободского имени Ленина. В его руках сегодня не только руль трактора, можно считать, в его руках посевная всего хозяйства.

Выход в поля механизаторы ждут с нетерпением. И душа за зиму по земле соскучилась. И старт агросезона – это совсем другие заработки: не за часы, а за отсеянные гектары. От дороги и вдаль, до самого леса. Почти полтора километра. Как правило, в день Михаил с легкостью берет 45-50 гектаров. В Слободском начали с ячменя. Неприхотлив, отлично ложится в мокрую почву. Терпит возможные заморозки. Замеры почвы показали оптимальную температуру. Кстати, на это поле Михаил еще вернется. На ячмень под покров будет сеять клевер. Ставка на раннюю весеннюю культивацию – важная часть стратегии. Технология позволит сохранить в почве нужный уровень влаги. Особое внимание – выбору удобрений. Здесь же, в Слободе, на соседнем поле разбрасывают органику. Весенняя работа идет, в прямом смысле, без остановки. А это уже поля экспериментальной базы «Криничная». Органику вносят под картофель. Под эту культуру выделили 90 гектаров. В прошлом году урожай картошки порадовал. Всего с полей вывезли 2 750 тонн. Средняя урожайность была 320 центнеров с гектара. Все благодаря отличным семенам, подкормке, прополке. В общем, строгому соблюдению технологий. В 2023 криничанцы обороты снижать не собираются. Как и все мозырские аграрии, работают от зари до зари. Для главного агронома базы Владимира Сидорова весна пролетает как один день. Работы – непочатый край.

Параллельно сегодня ведется и подготовка почв к севу, и внесение органических и минеральных удобрений, и подкормка многолетних трав. Глаза бояться – руки делают. Посевная в районе не затянется. Упорным трудом мозыряне закладывают урожай 2023 года. Благоприятствует и погода. Это пока главное. Все остальное у аграриев под контролем.

Светлана Грудько, Ян Михаленя. ТКМ