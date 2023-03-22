Сестры Хатыни: Казимировка и Буда Казимировка, сожженные деревни Мозырского района. Митинг-реквием прошел сегодня около памятника всем погибшим жителям

22 марта 1943 года. В этот день фашисты на территории Беларуси массово проводили карательные операции, как говорили, в воспитательных целях. Огнем мстили за убийство нескольких немецких военнослужащих. Сестры Хатыни: Казимировка и Буда Казимировка, сожженные в этот день деревни Мозырского района. Митинг-реквием прошел сегодня около памятника всем погибшим жителям.

Казимировка Мозырского района – в списке белорусских деревень, разделивших трагическую участь Хатыни. В далеком 43-м она насчитывала десятки дворов. В каждом жила большая семья. Ранним утром 22 марта в село пришли фашисты. Палачи варварски, безжалостно и бесчеловечно, уничтожили скромную полесскую деревушку. Жгли Казимировку вместе с жителями. Тех, кто пытался бежать – расстреливали. Лишь немногим удалось спрятаться в лесу. Среди них – отец Татьяны Федоровны.

В этом списке – имена погибших 80 лет назад. По повторяющимся фамилиям понятно, это были целые семьи. Такая же судьба настигла соседнюю деревню – Буду Казимировскую. Ежегодно 22 марта в эти края приезжают потомки погибших жителей.

Митинг-реквием, посвященный 80-летию трагедии, собрал около памятника в Казимировке десятки мозырян. Разные поколения – от школьников о пенсионеров, — с болью в сердце вспоминали страшные события тех лет. Такие сожженные и не возрожденные деревни в Беларуси называют «Сестры Хатыни». Только в Мозырском районе их больше 50-ти.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ