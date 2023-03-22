Мозырские врачи вновь выбились в профессиональные лидеры медицинской сферы Гомельщины

В Гомеле на коллегии подвели итоги смотра-конкурса качества медицинской помощи населению и достижение конечных результатов деятельности организаций здравоохранения региона в 2022 году. Смотр-конкурс ежегодно проводит главное управление по здравоохранению Гомельского облисполкома и отраслевой обкомом профсоюза. Мозырские медки вновь стали лучшими. Диплома I степени удостоен коллектив учреждения здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» (главный врач – Наталья Тишкова, председатель ППО – Алла Потапова) за вклад в развитие здравоохранения Гомельской области в 2022 году среди коллективов центральных городских поликлиник, центральных районных больниц с численностью населения 50 тысяч человек и более. Также диплом I степени присужден коллективу Осовецкой участковой больницы учреждения здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» (заведующий – Марина Гринцевич) за вклад в развитие здравоохранения Гомельской области в 2022 году среди участковых больниц (больниц сестринского ухода).