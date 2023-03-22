«Всё для дома и семьи». Выставка-ярмарка развернулась на площади Ленина и ждет мозырян!

Популярность этой ярмарки среди жителей Мозыря сложно переоценить. Едва на центральной площади появляются торговые палатки, как со всех районов сюда едут покупатели. Название «Всё для дома и семьи» говорит само за себя: представлен широкий спектр товаров народного потребления. Есть спортивные штаны и комплекты, повседневная домашняя одежда. Рядом можно подобрать рубашку, блузку или брюки для рабочих будней. Весенняя коллекция верхней одежды порадует не только размерами – от 44 до 72, но и ценой: стоимость курток – от 80 рублей, каждому покупателю обещают скидки. Большой выбор красивого женского белья, и тоже – самых разных размеров. Есть тапочки, полотенца и покрывала. А еще – качественное постельное белье по приятным ценам, подушки и одеяла. Модницы на ярмарке подберут головные уборы, шарфы и шали ярких расцветок. А кому-то обязательно понравятся пуховые платки, теплая домашняя обувь и другие изделия из натуральной шерсти. Есть сумочки от отечественных и зарубежных производителей. И просто невозможно пройти мимо павильона с украшениями!

Рай для дачников и владельцев подсобных хозяйств – стенды с саженцами деревьев и кустарников, а также павильон, где предлагают луковицы самых разных цветов. Богатый ассортимент семян. Клубнику и малину, персики и абрикосы, яблони и груши, выращенные с любовью и заботой, привозят со всех уголков Беларуси. Интересна сувенирная продукция – именные ложечки, кружки и ручки. Есть уже привычный павильон с товарами для садоводов и туристов. И, пожалуй, самые большие очереди – у торговых точек с деликатесами. На ярмарку хозяюшки приезжают пополнять запасы специй и приправ. Гурманы – за ароматными чаями, восточными и другими сладостями, травяными бальзамами. Большим спросом пользуются консервы из Дальнего Востока. Уже в первый день работы ярмарки понятно, мозыряне любят делать покупки. Особенно, когда речь – о привлекательных ценах. Ярмарка на площади Ленина будет работать по 25 марта! Не пропустите!