В Мозырском районе неподалеку от поселка Криничный мужчина утонул на рыбалке

60-летний рыбак утонул на реке Припять, недалеко от поселка Криничный. Местный житель отправился на рыбалку днем 15 марта, но домой к вечеру не вернулся. Родные сразу обратились в службу спасения. Сегодня в 8 утра, мужчину подняли со дна водолазы ОСВОДа. Проводится расследование обстоятельств трагедии. Спасатели вновь и вновь напоминают! Выходить весной на тонкий лед – смертельно опасно! К сожалению, этот случай – не первый в области на текущей неделе.