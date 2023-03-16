Четверг – традиционный день работы информационных групп. С трудовым коллективом Мозырского ДОКа встречу провел заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко. «Мозырские молочные продукты» посетил начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан.

Разговор шёл не только по теме единого дня – «Расследование геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной». Мозырский ДОК – предприятие, которое напрямую ощущает санкционное давление. Поиск новых рынков сбыта, сложности логистики, экономические показатели – в центре внимания всего коллектива. Работников молокозавода, как производителей продукции, в первую очередь, интересует тема ценообразования.

Информационые встречи – хорошая возможность задать чиновникам интересующие вопросы. Разъяснения по некоторым темам можно получить, как говорится, в прямом эфире. На другие – ответы будут даны чуть позже после изучения ситуации службами города.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ