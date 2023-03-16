Не подавайтесь на уловки и не переходите по ссылкам! Мошенники переместились из реального мира в виртуальный и продолжают выманивать у доверчивых граждан деньги

Очередной развод от мошенников. Пользователям мессенджеров стали поступать сообщения якобы от торговой сети «Евроопт» с предложением пройти опрос, за который можно будет получить деньги или купон на продукты. В этот же день на сайте «Евроопта» появилось предупреждение, что от имени торговой сети действуют мошенники. При получении вызывающего подозрения сообщения, торговая сеть рекомендует как минимум не переходить по указанной в сообщении ссылке, а как максимум: пожаловаться на публикацию и уведомить о получении сообщения в личных сообщениях на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. А найти всю актуальную информацию об акциях, проводимых в «Евроопт» можно на их официальном сайте. Также участились случаи мошенничества в почтовой сфере. Недавно в инстаграме был создан аккаунт якобы под товарным знаком Белпочты белпост_бай. Но в пресс-службе предприятия сразу рассказали, что эта страница не является их официальной. Актуальная информация о деятельности, услугах и сервисах, проводимых акциях предприятия размещается на официальном сайте belpost.by и в официальных аккаунтах Instagram, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассники» и Telegram-канале. В случае сомнений или подозрений можно обратиться в контакт-центр предприятия по короткому номеру 154, мобильным многоканальным номерам, с помощью онлайн-консультирования на официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях.