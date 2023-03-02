В числе первых поздравления с профессиональным праздником принимал личный состав Калинковичского РОВД. На главной площади райцентра прошел торжественный парад.

Профессиональный праздник 4 марта отметят белорусские милиционеры. В числе первых поздравления принимал личный состав Калинковичского РОВД. На главной площади райцентра прошел торжественный парад.

В Калинковичах День милиции отметили торжественным маршем и показательным задержанием преступников. Мероприятие накануне профессионального праздника прошло в сложных погодных условиях. Впрочем, это только подчеркнуло: для защитников закона и порядка нет неподходящей погоды. Службу они несут в режиме 24/7.

В первый день весны участие в мероприятии приняли не только калинковичские милиционеры. На главной площади Калинковичей – ветераны органов внутренних дел, руководители силовых ведомств района, дружинники, представители общественных объединений и учащаяся молодежь. Участники парада возложили цветы к мемориалу героев в знак благодарности за Великую Победу. Память милиционеров, погибших при исполнении, почтили минутой молчания. Самая зрелищная часть торжества – торжественный марш сотрудников райотдела и показательное задержание преступника. В завершении отличившимся сотрудникам вручили награды. Почетные грамоты и благодарности – мужчинам и женщинам, которые ежедневно несут дежурство на страже порядка. И для которых слово «закон» превыше всего!

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ