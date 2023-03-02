Качество выполнения капитальных ремонтов. «Горячая линия» КГК пройдет 6 марта

Комитетом государственного контроля Гомельской области проводится мониторинг деятельности жилищно-коммунального хозяйства региона, в том числе по вопросу законности и эффективности использования государственных средств на капитальный ремонт жилищного фонда.

В целях выявления имеющихся проблем Комитет госконтроля 6 марта проведет «горячую линию» на тему: «Обеспечение полноты, своевременности и качества капитального ремонта объектов жилищного фонда». В указанный день с 10.00 до 12.00 по телефонам 8(0232)23-83-82 и 8(0232)23-13-41 граждане могут сообщить о проблемных вопросах, касающихся капремонта жилья, в том числе ненадлежащей организации его проведения, не уведомлении граждан о видах выполняемых работ, неполном их выполнении в соответствии с проектной документацией, в том числе по замене и ремонту конструктивных элементов и инженерных сетей, необоснованном затягивании сроков ремонта и переносе отдельных видов работ

на более поздний срок, ненадлежащем качестве работ, а также завышении их стоимости.