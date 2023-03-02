Новые фейки: мозыряне получают сообщения о смертельно опасных духах

В среду практически в каждом чате появлялись сообщения такого примерно такого вот содержания: «Ребята! Предупредите всех друзей, знакомых, родных, чтобы никакие пробники на улице не нюхали! Подходят и предлагают к праздникам ароматы засланцы с Украины! Понюхав такой пробничек, человек получает летальный исход в течение двух суток! В Мозыре уже был случай! Человек в реанимации! Берегите себя!». Особо не вникая в смысл, но чувствую тайную опасность, беспокоясь и за родных, и за коллег по интернет-сообществам, бдительные мозыряне начали пересылать сообщения, которые были разного стиля написания, но одного смысла: «Духи не нюхать! Смерть!»

Кто вдохнул ядовитый аромат и попал в реанимацию? Оказалось, никто. По информации мозырских медиков, любители смертельного парфюма на больничных койках отсутствуют. Правоохранители, в свою очередь, тоже утверждают: никого подозрительного со шлейфом парфюма не задерживали, заявлений не поступало. А вот кто решительно действовал и очень был зол, так это администраторы чатов. Например, в популярных «Дачниках» спам-сообщения устали удалять, чат на время, так сказать, выключили. Кстати, подобные сообщения гуляют уже по всей Беларуси, а пришли к нам из России. Там напряжение уже спало. Если вы действительно беспокоитесь о родных и близких, о друзьях и знакомых, проявляйте свою заботу другим образом! А пересылая подобные сообщения, вдумайтесь перед отправкой, вчитайтесь в текст! Может, лучше отправить просто милый смайлик?