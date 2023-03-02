120 на 80? Где в марте можно бесплатно измерить свое артериальное давление?

Болезни системы кровообращения являются одной из самых актуальных проблем медицины в мире. В нашей стране они занимают первое место среди причин смертности, временной утраты трудоспособности и инвалидизации населения.

Для повышения информационной грамотности населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, формирования навыков контроля артериального давления, продвижения здорового образа жизни в марте Мозырским зональным ЦГЭ совместно с УЗ «Мозырская ЦГП» для населения города будут организованы информационно-образовательные акции по профилактике болезней системы кровообращения. Все желающие смогут бесплатно измерить свое артериальное давление.

9 марта с 14.00 до 16.00 в ТВЦ «Бульвар» по адресу: бул. Юности, 59а;

16 марта с 10.00 до 12.00 в ОАО «Мозырьпромстрой» по адресу: ул. Интернациональная, 109;

16 марта с 10.00 до 12.00 в ГП «Мозырский райжилкомхоз» по адресу: ул. Советская, 21;

30 марта с 11.00 до 13.00 в бассейне СДЮШОР №2 Мозырского района по адресу: ул. Котловца, 1а.