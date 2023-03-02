«Женские судьбы». Активистка, патриотка и просто красавица – Ольга Григорьевна Артеменко

Они вдохновляют своим примером! Представляем новый совместный видеопроект телеканала «Мозырь» и Мозырской районной организации Белорусского союза женщин – «Женские судьбы». В каждом сюжете – история мозырянок, которые своим примером делают мир лучше. Сегодня мы познакомим вас с самой активной дамой «золотого» возраста. Ольга Григорьевна Артеменко. Каково это, быть на передовой патриотического воспитания молодежи? Вести за собой ветеранскую организацию и при этом в неделю посещать десятки мероприятий? А, главное, оставаться заботливой женой, мамой, бабушкой и, конечно же, Обворожительной женщиной?