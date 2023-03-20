Республиканская акция «Ребенок — главный пассажир» проходит в марте. Профилактическое мероприятие в выходные провели мозырские госавтоинспекторы.

С 17 по 27 марта ГАИ проводит акцию «Ребенок – главный пассажир!». Главная цель – профилактика детского травматизма. На дорогах городах инспекторы обращают внимание водителей на важное правило: перевозить детей можно только в специальных автокреслах. Маленьким пассажирам в Мозыре дополнительно дарят фликеры. Только за два месяца этого года в Гомельской области произошло 5 ДТП, в которых пострадали 5 детей! Зачастую причина – пренебрежение родителями элементарными правилами безопасности.