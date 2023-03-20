Мозыряне приняли участие в учредительном съезде партии «Белая Русь». Делегаты ото всех областей республики утвердили программу «Белой Руси» и избрали ее руководство

Учредительный съезд Белорусской политической партии «Белая Русь» прошёл 18 марта. Более тысячи делегатов со всей страны приехали в Минск. В их числе – шесть представителей от Мозырщины, которые были избраны еще в середине февраля. Участники съезда утвердили название партии, приняли ее устав и программу, избрали председателя. Новая партия объединяет представителей разных сфер – промышленности, медицины, образования, АПК, бизнеса, общественных организаций и других. Главная задача при создании партии — консолидация белорусского государства. Дополнительно «Белая Русь» выступает за должное финансирование органов власти на местах, а приоритетом внешней политики обозначила поддержку интеграционных структур, которые основаны на равноправии и уважении национальных ценностей.