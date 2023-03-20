Ремень безопасности спас водителя в ДТП на трассе «Бобруйск-Мозырь». Инцидент на дороге произошел 17 марта

17 марта около часа дня на автодороге «Бобруйск-Мозырь» 40-летний житель Мозыря, двигаясь на грузовом автомобиле Scania с цистерной, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada, который от удара оказался в кювете. В ГАИ отмечают, что 30-летний водитель Lada был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему получил незначительные травмы. Мужчина был осмотрен медиками и отпущен домой. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к предельной осторожности и внимательности.