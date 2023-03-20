Березовый сок свежего сбора можно будет приобрести в фирменном магазине Мозырского опытного лесхоза, в лесничествах. Когда начнется сбор весеннего напитка?

Лесные хозяйства совсем скоро приступят к сбору березового сока. На неделе погода радует устойчивым «плюсом». А значит, мозыряне смогут побаловать себя целебным напитком уже в марте. В этом году за березовым соком далеко ехать не нужно: в фирменном магазине Мозырского опытного лесхоза «Лесной домик» его продадут по цене 24 копейки за литр. Во всех лесничествах района заготовленный сок реализуют в тару покупателя по цене 18 копеек за литр. Можно собирать сок самостоятельно, но важно получить разрешение и пройти инструктаж в лесничестве. Это поможет избежать штрафа. Контактный телефон отдела лесного хозяйства Мозырского лесхоза 23-68-04. Напомним, сезон березового сока в среднем длится три недели. При резком потеплении деревья заканчивают делиться нектаром спустя 14 дней.