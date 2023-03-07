Полтора часа праздничных мелодий и ярких эмоций. Во Дворце культуры нефтепереработчиков прошел праздничный концерт «И этой все о ней»!

Первую неделю весны всё внимание – представительницам прекрасной половины человечества. Яркие цветы, неожиданные подарки, миллионы пожеланий и множество поздравительных акций и концертов. В стороне, конечно, не остаются и люди творческие. В канун 8 марта мозырянок пригласили на большой праздничный концерт во Дворец культуры нефтепереработчиков. «И это всё о ней». В самом названии – суть красивого мероприятия.

Подарили мозырянкам праздничное настроение и бурю положительных эмоций творческие коллективы Дворца культуры нефтепереработчиков. Театр танца «Алексис» и образцовый ансамбль танца «Фантазия», вокалисты «Звездной страны», любимые «народные» «Золотой возраст», «Стрэчанне», «Мазырскiя весялушкi», взрослые и юные солисты. Красивые номера создали чудесное и теплую атмосферу в зале. И каждая зрительница, мы уверены, ушла с концерта с зарядом радости, любви и весеннего настроения.

Екатерина Юрченко, Ян Михаленя. ТКМ