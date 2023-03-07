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Рубрика: Новости

В Мозырском медколледже прошел областной этап открытого Чемпионата по интеллектуальным играм среди молодежи на кубок Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Вел турнир сам Леонид Климович

7 марта 2023, 18:40

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