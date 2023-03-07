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Рубрика: Новости

Она знает, что такое успех и неудачи, но всегда находит в себе силы идти вперед. В проекте «Женские судьбы» – председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко

7 марта 2023, 18:42

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