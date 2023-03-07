Нарядные, красивые, искренние и позитивные. Дамы, которые проводят досуг в территориальном центре социального обслуживания населения, принимали поздравления

Как поется в одной известной песне «На 10 девчонок по статистике 9 ребят». В территориальном центре обслуживания населения Мозырского района цифры немного другие. Здесь на одного мужчину – сразу 7 женщин. Но зато какие это мужчины! Творческие, креативные, артистичные. Только посмотрите, каким трогательным концертом они поздравляли накануне праздника своих милых дам. Как говорят, музыка у них исходит от души, а слова из сердца. Зима накануне весеннего, теплого женского праздника решила попрощаться с нами обильным снегопадом. Но этим прекрасным женщинам не важно, какая погода за окном. Их яркие наряды, искренние и радостные улыбки создают свою, уютную, теплую праздничную атмосферу. В таком окружении сразу веришь, что весна сейчас здесь, в этом зале. Цветы, теплые слова, душевные поздравления, важные признания в строчках песен, исполнение, что называется, от сердца к сердцу. Несколько дней мужчины репетировали, чтобы порадовать, удивить, растрогать, а где-то даже и рассмешить прекрасную половину их дружного, активного, творческого коллектива.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ