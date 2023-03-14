Сегодня все мозырские красавицы, которые уверены в своих силах, по велению сердца и по воле здоровых амбиций, а некоторые по настоянию родственников и друзей, прибыли во Дворец. Не в королевский, конечно, а в «Строитель». Там прошел отбор на национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь» .

Поиски первой красавицы страны продолжаются! В Мозыре региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь» собрал 13 смелых ярких участниц. В основном, студентки педагогического университета и учащиеся колледжей. Каждая – харизматична и по-своему прекрасна. Региональный отбор – самый скромный по формату. Здесь нет традиционного выхода в купальниках, девушкам не приходится петь или танцевать перед жюри. Основное оружие – походка от бедра, умение метко ответить на любой вопрос жюри и очаровательная улыбка.

Критерии отбора на «Мисс Беларусь» давно известны: хорошие внешние данные, возраст от 18 до 24 лет. Рост – не ниже 172-х. Отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Наличие гражданства Беларуси и статуса «не замужем». Но, в поисках «той самой», обращали внимание и на другие детали.

Чтобы оценить конкурсанток максимально объективно, в жюри пригласили людей, которые имеют непосредственное отношение к моделингу — преподавателя дефиле и модель Диану Селивончик и известного фотографа Евгения Ермаковца. Потенциал участниц через комплименты и добрые советы раскрывал руководитель театра танца «Алексис» Александр Зенченко. Мозырский отбор, скорее, был похож на дружеское собеседование, чем на жесткий модельный кастинг. Поэтому настроение у девушек — соответствующее. 8 из 13! Именно такое количество мозырянок услышали заветное: «Вы проходите в следующий этап!». Областной кастинг пройдет 24 марта в Гомеле, где девушки предстанут уже перед жюри от организаторов «Мисс Беларусь».

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ