Накануне Дня Конституции в стенах Мозырского университета состоялась диалоговая площадка. Инициаторы встречи не просто так собрали здесь студентов и учащихся школ. Они уверены, сегодня важно услышать мнение молодежи, которым только предстоит вступить во взрослую жизнь и строить здесь свое будущее. В прошлом, 2022 году, вступили в силу новые, принятые на республиканском референдуме изменения и дополнения в Конституцию. Однако обновленный основной закон заработает не сразу. Для этого предусмотрен двухлетний период, в течение которого эти указы и распоряжения вступят в полную силу. Это и хотели донести парламентарии до молодежи. Какими будут эти изменения, для чего это и зачем. Канун Дня Конституции – оказался хорошим поводом для Андрея Аршинова обсудить с молодыми людьми еще несколько важных, актуальных вопросов. На встрече не раз отметили, что активная гражданская позиция студентов и школьников, их инициативность, креативность и новаторство рождают актуальные идеи, которые рассматриваются сейчас на самом высоком уровне. Далее говорили про историю Беларуси и ее государственность, о том, как закон появился в нашей стране, какие изменения успела претерпеть Конституция за почти 30 лет своего существования, в общем, было много экскурса в историю. Современное положение дел также обсудить успели. И в чем преимущество диалоговых площадок – слово есть у каждого участника, каждый мог поделиться своим мнением, взглядами и идеями.

Екатерина Горбачёва, Ян Михаленя. ТКМ