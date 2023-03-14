В Гомельской области ограничили продажу пива и слабоалкогольных напитков. Это предусмотрено решением Гомельского облисполкома от 13 февраля 2023 года №80, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Решением Гомельского облисполкома определено, что на территории Гомельской области запрещается продажа пива и слабоалкогольных напитков с долей этилового спирта не более 7% в торговых объектах, расположенных в местах проведения массовых мероприятий по решению госорганов и в радиусе 500 м от таких мест за два часа до начала и во время проведения указанных мероприятий. Запрещено продавать эти напитки круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, за исключением павильонов и автомагазинов, осуществляющих обслуживание жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке, а также в торговых объектах в объявленные местными исполнительными и распорядительными органами периоды проведения мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними. Помимо этого, запрещается торговать пивом и слабоалкогольными напитками в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08.00 дня проведения указанных мероприятий до 08.00 следующего за ним дня. Решение вступает в силу после официального опубликования.