Победителей ежегодно социально-экономического соревнования назовут на этой неделе. Торжественное чествования передовиков производства Мозырского района пройдет в пятницу, 17 марта

Торжественное мероприятие, на которое собираются представители лучших производственных, строительных объединений, сферы бытового обслуживания, работники здравоохранения, культуры, образования, спорта и банковского дела, — одна из приятнейших весенних традиций района. В пятницу, 17 марта, на Мозырщине будут вновь чествовать передовиков. Профессионалов своего дела, которые весь 2022-й трудились на благо региона. Знамена победителей соцсоревнований вручат в 9-ти номинациях. На сцену Городского Дворца культуры также будут подниматься мозыряне, признанные лучшими в своей профессии.