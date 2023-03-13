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Рубрика: Новости

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Мозырскому району напоминает: до конца марта идет прием деклараций!

13 марта 2023, 18:44

Не забудьте уплатить налоги, напоминает инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району! Не позднее 31 марта физические лица, получившие в 2022 году доходы, подлежащие налогообложению в налоговом органе, должны представить налоговую декларацию. 
Прием деклараций инспекцией осуществляется в следующем режиме:
понедельник, четверг — с 8.00 до 19.00; вторник, среда, пятница — с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30; 18 и 25 марта 2023 года — с 9.00 до 13.00.

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