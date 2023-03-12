12 марта спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Советской

12 марта в 17 часов 00 минут поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. Мозыре по ул. Советской. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. МЧС напоминает: уходя из дома не забывайте выключать электроприборы из сети, а также не оставляйте без присмотра включенные в сеть зарядные устройства от мобильных телефонов. В случае пожара звоните по номеру 101 или 112.