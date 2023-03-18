18 марта на Гомельщине пройдет первый весенний субботник. В каком формате он пройдет и куда будут направлены заработанные финансы?

18 марта на Гомельщине пройдет первый весенний субботник. Часть заработанных средств направят на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти в Калинковичском районе. Концентрационный лагерь просуществовал десять дней в марте 1944 года, но попал в список самых страшных мест, созданных карателями для уничтожения наших людей. В открытую болотистую местность, где находились только наблюдательные вышки, немцы согнали 50 тысяч человек. Это жители Гомельской и Могилевской областей, а также российских Смоленской и Орловской. Роль крематориев здесь выполняли холод, голод и болезни. Только в Озаричах каратели применяли бактериологическое оружие. Они надеялись, что инфекция будет передаваться солдатам. Красноармейцы вывели из концлагеря 33 480 человек, среди них было почти 16 тысяч детей. 19 марта – в день 79-й годовщины освобождения узников – пройдут памятные мероприятия.