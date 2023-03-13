Пьяная драка в одном из заведений Мозыря закончилась ударом тарелкой в глаз, больницей и уголовным делом

Случайно толкнуть на танцполе – получить тарелкой по лицу. Такая ситуация и произошла в одной из кальянных Мозыря. А началось все с двух компаний нетрезвых девушек. Одна случайно задела другую в танце. Пару слов, недолго выясняли отношения, но, в конце концов, разошлись. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но нет. Девушка из первой компании вернулась, чтобы окончательно разобраться. В ответ ее схватили за волосы, в свою очередь она схватила со стола тарелку с фруктами и запустила обидчице в лицо. В итоге 27 – летняя пострадавшая получила шрам под глазом, а 31-летней нападавшей грозит уголовная статья за причинение телесных повреждений.