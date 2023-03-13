Конкурс молодежных инициатив в сферах информации, спорта и туризма объявил отраслевой профсоюз

Белорусский профессиональный союз работников культуры, информации, спорта и туризма приглашает поучаствовать в конкурсе под названием «Молодежь: вместе мы – будущее». Свои заявки могут подать учащиеся ссузов, студенты вузов, работников учреждений и организаций всех форм собственности из числа членов профсоюзных первичек в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия в конкурсе принимаются проекты, которые могут быть реализованы (или уже реализуются) в Республике Беларусь в сферах культуры, информации, спорта и туризма. Проект-победитель получит денежный грант на его реализацию. Заявки принимаются до 31 мая. Итоги подведут до 20 июня. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте профсоюза.