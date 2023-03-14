Ирина Гринько из СШ№ 14 – победитель областного конкурса «Педагог-организатор-2022» в номинации «Лучшая методическая работа»

У детей, особенно помладше, зачастую бывает очень интересный, необычный, даже порой неожиданный взгляд на этот мир. С ними нужно больше общаться, прислушиваться к их словам и мнению. Стараться быть с ребенком на равных, и чаще не говорить, а спрашивать. Это, можно сказать, секрет работы Ирины Владимировны Гринько. Вот уже 4 года в качестве педагога-организатора она ищет лучшие, работающие формы взаимодействия со школьниками. И стоит признаться, этот поиск оказался не напрасным. Вот они – десятки, сотни наработок, материалов, методичек, рекомендаций. А еще постоянный поиск привел к победе на областном конкурсе «педагог-организатор 2022» в номинации «лучшая методическая работа». К этому конкурсу участники не только готовились, но и проходили суровую такую проверку временем. Придумать, подготовить, организовать, и наконец-таки, привести свой план в исполнение – и все это за пару-тройку дней. Но, как признается Ирина Владимировна, времени на самом деле было чуть больше. Если считать бессонные ночи. Помимо своих многолетних наработок, Ирина Владимировна также гордиться и другим проектом, который она представляла на суд жюри. Квадрат Декарта или как быстро принять решение, даже если поначалу кажется, что это очень не просто.

Вот таким полезным советом поделилась Анна Владимировна. Теперь, если вам в скором времени нужно будет принять какое-то решение, вы знаете, к какой системе можете обратиться.

Екатерина Горбачёва, Ян Михаленя. ТКМ