ЧВК «Редан». Опасные игры современных подростков

Опасные игры современных подростков. Тревожные новости о новой субкультуре – ЧВК «Редан», — уже несколько дней не сходят со страниц СМИ и интернет-ресурсов. Накануне, по призывам в соцсетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра в Гомеле собрались около 200 подростков. Акцию пресекли сотрудники МВД, ее участников задержали. Тех, кому нет 16-ти, поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Другим грозит административная ответственность. В милиции напоминают, в отношении тех, кто следует незаконным призывам, будут применяться жесткие меры в соответствии с законодательством.

Правоохранители настоятельно рекомендуют родителям обращать внимание на увлечения детей, интересоваться их жизнью, контролировать, с кем они общаются, в том числе в интернете.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ