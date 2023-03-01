В Беларуси варить самогон запрещено. За это грозит штраф. Мозырские правоохранители постоянно выявляют подобные факты

Самогоноварение – популярное хобби, которое находится вне закона. А тем, кто этим увлекается, даже, так сказать, не на продажу, а для собственных нужд, грозят внушительные штрафы. Даже за 100 граммов. За 2022 год Мозырские правоохранители изъяли более 1000 литров самогона, самогонной браги и фальсифицированных спиртных напитков. Виновные привлечены к административной ответственности. За старшим участковым инспектором Мозырского РОВД Михаилом Роговичем закреплены 4 района, местных самогонщиков он хорошо знает, некоторые постоянно попадают в его поле зрения.

Согласно закону, производить напитки крепостью более семи градусов, а еще хранить и перевозить их в больших количествах, и торговать ими – запрещено. Запрет касается также сырья и аппаратов по изготовлению. Что касается различных настоек и наливок, то их не запрещается делать, но сырье разрешено заливать только купленным в магазине алкоголем. Но с января прошлого года в закон были внесены изменениям. Частникам можно варить алкоголь, но только получив на это лицензию. Согласно Положению об условиях и порядке включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций. Это проведение культурных мероприятий, экскурсий, мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни по старинным рецептам, ремесленных мастер-классов.