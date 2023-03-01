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Рубрика: Новости

«Женские судьбы». Каково это, быть мамой нескольких десятков детей и не обделять любовью ни одного? А еще, при всей чуткости, оставаться сильной женщиной. Знает директор детского дома Ирина Вишневская

1 марта 2023, 18:24

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