Анна Судибор. Лучший педагог-организатор 2022 года Гомельской области работает в СШ№ 9

Талантливая, энергичная, открытая этому миру, с неиссякаемым запасом идей, сразу видно – профессионал и любитель своего дела. Этот сюжет про мозырянку Анну Григорьевну Судибор, лучшего педагога-организатора 2022 года.

Сочинить песню, подготовить о себе, своих увлечениях и достижениях интересный, удерживающий внимание рассказ, придумать тему для мастер-класса, а затем собрать и оформить эту информацию, придумать интересную, занимательную игру, небольшой такой интерактив со зрительским залом. И на все про все вам дано 4 дня. Ну, вот и казалось бы, невыполнимая, трудная задача. Но не для Анны Григорьевны Судибор. Неспроста она недавно стала лучшим педагогом организатором 2022 года. Испытание свое, хочется сказать, она прошла достойно. Вот даже при разговоре с ней чувствуется столько неуемной энергии, какого-то запала, работоспособности и креатива. Мастер-класс о продвижении в тик токе. В современном мире, казалось бы, беспроигрышный вариант. Так оно и получилось. Пока другие стараются оградить детей от этой платформы, Анна Григорьевна наоборот, считает, что с помощью этой соцсети ребятам можно доносить много важных и нужных вещей. Теперь молодые, талантливые, энергичные и любознательные собрали вокруг себя уже тысячу единомышленников. Лучший педагог-организатор 2022 года. Анна признается, это звание — заслуга и ее коллег тоже. Ведь все получилось так именно благодаря их помощи и поддержке. По итогу конкурса победителю и призерам были предоставлены дипломы и денежные призы. Но самое главное — для всех педагогов-организаторов, в том числе и для Анны Григорьевны – участие в этом конкурсе – новый импульс к работе, а также стимул к дальнейшему профессиональному росту.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ