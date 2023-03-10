В Беларуси с 1 января 2023 года диспансеризация населения проходит по новым стандартам и правилам. Задача государства в лице здравоохранения понятна – выявить заболевание, если таковое есть, на ранней стадии и минимальными затратами для бюджета и для пациента вылечить. Задача пациента – не уклоняться от предложенного медиками осмотра и ответственно относиться к своему здоровью. А еще к здоровью своих детей.

Как не упустить начало болезни у ребенка, если нет внешних признаков? Ответ прост: нужно вовремя проходить медосмотр. Один раз в год педиатр дает направление на плановую диспансеризацию. С 1 января 2023-го процедуру медосмотра максимально упростили. Для подростков отменен осмотр врачом-гинекологом и психиатром-наркологом. Старшеклассники и учащиеся средне-специальных учебных заведений диспансеризацию проходят централизовано, по графику. Остальных детей ждут в месяц рождения. Телефоны регистратуры, особенно в период подъема заболеваемости ОРВИ, не умолкают. Но дозвониться можно. Главное – набраться терпения.

Кстати, с 8 до 11 утра в будние дни педиатра на дом можно вызвать через сайт talon.by. Что касается медосмотров, медики рекомендуют не игнорировать их. Основная цель — это, в первую очередь, скрининг, чтобы выявить и предотвратить развитие недуга.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ