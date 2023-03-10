IT-технологии продвигает ПУ «Мозырьгаз». На баллоны с сжиженным газом устанавливают RFID-метки

Более 23 тысяч абонентов, которые пользуются сжиженным газом в баллонах, на обслуживании Мозырьгаза. Это Калинковичский, Ельский, Наровлянский, Лельчицкий, Мозырский районы. А вот газонаполнительная станция, которая входит в структуру Мозырьгаза, обслуживает всю область. Здесь баллоны со всей Гомельщины, их более 170 тысяч штук. Где и в каком состоянии они находятся? Кто использовал определённые баллоны ранее? Как давно проводилась их проверка и техническое обслуживание и когда должны быть проведены следующие? Какую сумму необходимо направить на обновление и обслуживание газобаллонного парка? Точно ответить на все эти вопросы в любой момент времени можно лишь с использованием эффективной системы учёта. Благодаря вот такой RFID-метке сейчас ведется эффективный контроль за состоянием баллонов, их передвижением. На каждом баллоне – своеобразный электронный паспорт с внесенными характеристиками. Считывает их специальный прибор.

Маркировка – это не только возможность отслеживать весь маршрут передвижения баллонов. Она стимулирует потребителя соблюдать правила пользования газом в быту, что повышает уровень собственной безопасности. К настоящему времени RFID- метки установлены приблизительно на 60 тысячах газовых баллонов, что составляет 30% от их общего количества. Работа по маркировке продолжается, ведь это – снижение рисков, прежде всего, в области безопасности жизнедеятельности.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ