53-летний житель Мозырского района попался на незаконной рыбалке. Причем, уже не в первый раз. Вместе с другом он вел нелегальный промысел на Припяти у деревни Балажевичи. Только вместо вкусного улова у горе-рыбаков – крупные неприятности. Кстати, с 1 марта по 15 апреля, в рыболовных угодьях Гомельской области вводится запрет на лов щуки. До 31 марта такие же санкции природоохраны наложены на лов сома. В случае незаконной добычи щуки или сома в период запрета нарушитель несет, как минимум, административную ответственность: штрафа -от 10 до 30 базовых величин для физических лиц. Также придется возместить вред, причиненный окружающей среде, по 9 базовых величин за каждую особь, так как в период запрета ее лов исчисляется в тройном размере.