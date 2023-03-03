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Рубрика: Новости

С праздником, правоохранители!

3 марта 2023, 18:59

В канун Дня белорусской милиции в большом зале Дворца культуры нефтепереработчиков собрались представители правоохранительного блока Мозырщины, военнослужащие, почетные гости. Это ежегодная традиция: поздравить сотрудников органов внутренних дел собираются ветераны, коллеги из следственного комитета, военного комиссариата, финансовой милиции, пограничного отряда, духовенство и представители районной власти.
На торжественном собрании, в присутствии родных и коллег, мозырские милиционеры получают заслуженные грамоты, благодарности и памятные медали, очередные специальные звания. На сцену поднимаются и действующие сотрудники, и ветераны органов внутренних дел. Рядом с теми, кто уже вписал свои имена в историю мозырской милиции, молодое поколение. Те, кто продолжает верой и правдой служить Отечеству.

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