Ярмарка вакансий прошла на базе ЖЭУ-3

Сегодня, на базе третьего ЖЭУ состоялась, ставшая уже традиционной, выездная ярмарка вакансий. Соискатели работы, так сказать, встретились лицом к лицу с нанимателями. Здесь те, кто хочет официально трудоустроиться и узнать всю информацию о вакансиях из первых уст. Во время встречи мозыряне сначала послушали небольшую лекцию от специалистов, а затем им озвучили вакансии и приблизительные зарплаты.

Если же сегодня соискатель не нашел дело по душе, не отыскал подходящую вакансию, то у него есть возможность пройти обучение, получив новую, пользующуюся спросом на рынке труда работу. Управление по труду, занятости и социальной защите проводит обучение и переподготовку по востребованным специальностям. Кстати, в прошлом году такой возможностью воспользовались 87 человек.

Тут, как говорится, работники нужны, и не только квалифицированные. Список вакансий очень разнообразен, от продавца, парикмахера, слесаря и каменщика, до обучения предпринимательской деятельности. Стоит сказать, в этот период выплачивается стипендия, а срок подготовки засчитывается в трудовой стаж. Кстати, что касается вакансий, заявленных нанимателями. Их количество на 1 января текущего года составило 1.271, в том числе по рабочим профессиям – 869. А полным перечнем можно ознакомиться в управлении по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин, Евгений Степанов. ТКМ