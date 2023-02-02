Жители Гомельщины продолжают получать поздравления по случаю 85-летия области. Дошла очередь до мозырян

Юбилею Гомельской области посвящается. В Городском Дворце культуры прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 85-летию юго-восточного региона. На большой сцене благодарили мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района.

Жители Гомельщины продолжают получать поздравления по случаю 85-летия области. Торжественные, но очень душевные мероприятия проходят в каждом районе. Сегодня – очередь мозырян. В Городском Дворце культуры прошло собрание с участием губернатора Ивана Крупко.

В торжественной обстановке были вручены юбилейные награды. На большой сцене Городского Дворца культуры благодарили мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района, в его социально-экономическое, культурное и духовное развитие.

Продолжил мероприятие яркий праздничный концерт. Зажигательные песни и танцы с национальным колоритом представили талантливые, юные и взрослые, мозыряне. На сцену выходили артисты заслуженных коллективов и солисты Дворцов культуры, а также маленькие звездочки детских творческих студий и школ.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ