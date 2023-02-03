Юбилею Гомельской области посвящается. На большой сцене благодарили мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района

Юбилею Гомельской области посвящается. В Городском Дворце культуры прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 85-летию юго-восточного региона. На большой сцене благодарили мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района.

В Мозыре отпраздновали 85-летие Гомельской области. В Городском Дворце культуры вручили награды жителям региона, внесшим особый вклад в его развитие: медикам, педагогам, аграриям, госслужащим, представителям культурной и спортивной сфер. На сцену поднимались и ветераны труда, и активная молодежь. Как отметил губернатор Иван Крупко, именно люди – главное богатство Гомельщины.

Рождение маленькой деревни, райцентра или области – словно появление на свет нового человека. Строительство домов и микрорайонов, появление крупных заводов и малых предприятий, смена событий и поколений – как страницы жизни. Свое свидетельство о рождении Гомельщина получила 15 января 1938 года. Тогда же была образована и Полесская область с центром в Мозыре, присоединенная к Гомельской только в 1954 году. Сейчас площадь юго-восточного региона составляет 40,4 тысячи квадратных километра. Это пятая часть всей территории Беларуси. Из 21-го района Гомельской области, Мозырский – второй по величине. С достижениями наших предприятий гости торжества могли познакомиться на выставочных площадках. О своих производственных достижениях и о продукции с удовольствием рассказывали представители Мозырского НПЗ и «Беларускабеля», машиностроительного завода и «Мозырьсоль». За творческое наполнение выставки отвечала сфера культуры. А за самую вкусную, в прямом смысле, — предприятия, которые отвечают за наполнение продуктовой корзины мозырян и не только. Продегустировать можно было мясные деликатесы под фирменным брендом «Зари». Удивляло молочно-творожное разнообразие от Мозырских молочных продуктов. Во главе любого белорусского стола, конечно же, хлеб! В ассортименте Мозырского хлебозавода – свежая выпечка и кондитерские изделия. Соки и нектары из овощей и фруктов предлагали на площадке экспериментальной базы «Криничная».

А самая долгожданная часть мероприятия – награждение мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района, в его социально-экономическое, культурное и духовное развитие. Юбилейные грамоты и юбилейные знаки к 85-летию Гомельской области госслужащим и руководителям предприятий вручил губернатор Иван Крупко. На сцену поднимались также Почетные граждане Мозыря и представители общественных организаций.

Благодарностей райисполкома удостоены лучшие люди Мозырщины. Среди тех, кто отмечен за высокие достижения, врачи и учителя, представители коммунальной сферы, предприятий промышленности и строительства, средств массовой информации.

Продолжил мероприятие яркий праздничный концерт. Творческие подарки героям торжества подарили юные звездочки детских школ искусств и их педагоги, артисты центра циркового искусства «Арена» и акробаты СДЮШОР №2, солисты и коллективы мозырских Дворцов культуры. На долгую память каждому участнику юбилейных мероприятий остались яркие эмоции.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ