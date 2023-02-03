Юбилею Гомельской области посвящается. На большой сцене благодарили мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района

Юбилею Гомельской области посвящается. В Городском Дворце культуры прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 85-летию юго-восточного региона. На большой сцене благодарили мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района.
В Мозыре отпраздновали 85-летие Гомельской области. В Городском Дворце культуры вручили награды жителям региона, внесшим особый вклад в его развитие: медикам, педагогам, аграриям, госслужащим, представителям культурной и спортивной сфер. На сцену поднимались и ветераны труда, и активная молодежь. Как отметил губернатор Иван Крупко, именно люди – главное богатство Гомельщины.
Рождение маленькой деревни, райцентра или области – словно появление на свет нового человека. Строительство домов и микрорайонов, появление крупных заводов и малых предприятий, смена событий и поколений – как страницы жизни. Свое свидетельство о рождении Гомельщина получила 15 января 1938 года. Тогда же была образована и Полесская область с центром в Мозыре, присоединенная к Гомельской только в 1954 году. Сейчас площадь юго-восточного региона составляет 40,4 тысячи квадратных километра. Это пятая часть всей территории Беларуси. Из 21-го района Гомельской области, Мозырский – второй по величине. С достижениями наших предприятий гости торжества могли познакомиться на выставочных площадках. О своих производственных достижениях и о продукции с удовольствием рассказывали представители Мозырского НПЗ и «Беларускабеля», машиностроительного завода и «Мозырьсоль». За творческое наполнение выставки отвечала сфера культуры. А за самую вкусную, в прямом смысле, — предприятия, которые отвечают за наполнение продуктовой корзины мозырян и не только. Продегустировать можно было мясные деликатесы под фирменным брендом «Зари». Удивляло молочно-творожное разнообразие от Мозырских молочных продуктов. Во главе любого белорусского стола, конечно же, хлеб! В ассортименте Мозырского хлебозавода – свежая выпечка и кондитерские изделия. Соки и нектары из овощей и фруктов предлагали на площадке экспериментальной базы «Криничная».
А самая долгожданная часть мероприятия – награждение мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района, в его социально-экономическое, культурное и духовное развитие. Юбилейные грамоты и юбилейные знаки к 85-летию Гомельской области госслужащим и руководителям предприятий вручил губернатор Иван Крупко. На сцену поднимались также Почетные граждане Мозыря и представители общественных организаций.
Благодарностей райисполкома удостоены лучшие люди Мозырщины. Среди тех, кто отмечен за высокие достижения, врачи и учителя, представители коммунальной сферы, предприятий промышленности и строительства, средств массовой информации.
Продолжил мероприятие яркий праздничный концерт. Творческие подарки героям торжества подарили юные звездочки детских школ искусств и их педагоги, артисты центра циркового искусства «Арена» и акробаты СДЮШОР №2, солисты и коллективы мозырских Дворцов культуры. На долгую память каждому участнику юбилейных мероприятий остались яркие эмоции.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ
Юбилею Гомельской области посвящается. На большой сцене благодарили мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района
Юбилею Гомельской области посвящается. В Городском Дворце культуры прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 85-летию юго-восточного региона. На большой сцене благодарили мозырян, которые вносили и вносят значительный вклад в становление и развитие района.