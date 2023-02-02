Каким профессиям можно обучиться в Мозыре бесплатно? Об этом рассказали в службе занятости

Управление по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома проводит комплектацию групп на профессиональное обучение, обучающие курсы безработных граждан и выпускников по следующим специальностям: продавец, контролер-кассир, повар, парикмахер, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, штукатур, каменщик, слесарь по ремонту автомобилей, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. При наличии среднего специального образования обучают профессии водителя-погрузчика, плотника, машиниста, оператора котельной, слесарь-сантехник. Можно за 5 дней пройти курсы по предпринимательской деятельности. Оплата обучения осуществляется за счет средств фонда социальной защиты населения. В период обучения выплачивается стипендия, срок обучения засчитывается в трудовой стаж. Форма обучения дневная, продолжительность занятий –8 часов в день, 5 дней в неделю. Телефон для справок: 8 (0236)25-12-98; 8(033)3151588. Обращаться: г.Мозырь, ул.Советская,114 (каб.№4)