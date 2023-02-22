Замминистра Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проведет прием граждан в Мозыре

К сведению граждан! 24 февраля 2023 года с 12.00 до 13.00 в Мозырском райисполкоме (пл. Ленина, 16, каб. 100) личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц проведент Первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Корбут Александр Николаевич. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8 0236 30 01 07; 8 0236 30 01 17.