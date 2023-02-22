На Мозырщине проходит акция «Безопасность пешехода». Адресатами одного из многочисленных мероприятий, организованных госавтоинспекторами, стали дети

Мозырские сотрудники ГАИ и инспекции по делам несовершеннолетних провели совместный рейд, причем, весьма необычный. Прошел он на базе средней школы №1. Правоохранители на выходе проверяли у учащихся наличие фликеров на рюкзаках и верхней одежде. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Безопасный пешеход». После милиционеры провели для ребят викторину на знание дорожных правил, а также в целом правил законопослушного поведения. Победители получили полезные подарки – фликеры и расписания занятий. Кстати, спонсором подарков выступил Мозырский НПЗ. Самая зрелищная часть мероприятия проходила на улице. Инспектор ДПС рассказал и наглядно показал назначение проблесковых маячков красного и синего цвета, а также специального сигнала. Завершилось все памятным фото.