Мозырские следователи разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 2 февраля на улице Портовая

Районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту ДТП, которое произошло вечером 2 февраля. Известно, что 35-летний водитель автомобиля «Шкода Румстер» выезжал с улицы Портовой на улицу Иваненко, при повороте налево не уступил дорогу спринтеру «Мерседес». Маршрутка под управлением 49-летнего водителя двигалась по главной дороге. В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы вышеуказанного ДТП, а также пассажиры микроавтобуса «Мерседес Бенц Спринтер». Лиц, обладающих какой-либо информацией по данному факту, просьба обратится на линию «102», либо в кабинет №5 по адресу: г. Мозырь, ул. Ленинская, 64, здание МО ГАИ.