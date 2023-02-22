ОАО «Мозырьсоль» будет поставлять продукцию в российский Киров. Документы подписаны в рамках визита делегации Гомельской области

Документы на поставку продукции в адрес кировских партнеров подписали «Мозырьсоль», «БМЗ» и «Гомсельсмаш». Представители предприятий Гомельщины прибыли с визитом в Кировскую область в начале недели. Российские промышленники рассказали делегации из Беларуси о наработанном опыте, например, об успехах в импортозамещении и развитии партнёрских отношений. Отмечено, что кировская сторона готова наращивать торговлю с белорусскими партнерами, предоставить логистические мощности. А накануне представители предприятий с обеих сторон подписали соглашения о поставках продукции на общую сумму 160 миллионов российских рублей.